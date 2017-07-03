Кубок губернатора Ленинградской области по конкуру взял Урмас Рааг

В субботу, 1 июля, в Ленинградской области состоялся международный турнир по конкуру. Главный приз - Кубок губернатора - выиграл представитель Эстонии Урмас Рааг.

На турнир собралось более 200 спортсменов из России, Финляндии, Швеции, Литвы, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Белоруссии и Украины. Для профессионалов в программе были предусмотрены 12 маршрутов. Кубок губернатора Ленинградской области вручается за победу в маршруте №6, высота препятствий на котором составляет 150 см.

Обладателем Кубка губернатора Ленинградской области в 2017 году стал Урмас Рааг из Эстонии, в честной спортивной борьбе опередивший других всадников, сообщает сайт администрации Ленинградской области.