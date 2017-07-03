В ответном матче Лиги чемпионов "Инфонет" будет играть по наработкам Пуштова

Об этом в понедельник, 3 июля, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал технический директор "Инфонета" Дмитрий Скиперский, который в предстоящем матче выступит в роли тренера.

"У нового тренерского штаба было слишком мало времени на то, чтобы что-то менять. Поэтому, скорее всего, будем играть по наработкам Александра Пуштова. Глобальных изменений точно ждать не следует. Первый матч показал, что потенциал у нас есть. Счет 0:2 не отражает реального соотношения сил. Оба гола мы пропустили после стандартов, а свои моменты не использовали. В ответной игре у нас есть шансы. И тренерский штаб, и футболисты верят, что нам по силам отыграться и пройти в следующий круг", - сказал Скиперский.

"Решение о том, каким будет наш стартовый состав на игру, тренерский штаб "Инфонета" примет коллективно. Но поскольку во время матча на тренерской скамейке буду находиться я, то за действия по ходу игры отвечать придется мне, а не дисквалифицированному Сергею Брагину. Он, конечно, знает возможности игроков лучше меня, но я тоже хорошо с ними знаком. Да, в большом футболе у меня нет опыта, но я работал с футзальной сборной, с юношескими командами. То есть нельзя сказать, что "Инфонет" выведет на матч человек без тренерского опыта", - добавил Дмитрий Скиперский.

Напомним, 27 июня "Инфонет" уступил на Мальте со счетом 0:2. Спустя три дня Александр Пуштов покинул пост главного тренера команды.

Исполняющим обязанности наставника "Инфонета" назначен помощник Пуштова Сергей Брагин, который в первой игре против "Хибернианса" был удален со скамейки запасных.