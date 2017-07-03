Бывший экономический советник премьер-министра Рыйваса стала преподавателем вуза

Бывший макро-аналитик банка SEB, экс-советник премьер-министра Таави Рыйваса по экономическим вопросам Рута Арумяэ с сентября станет читать лекции по экономической теории в высшей школе Mainor.

Об этом в понедельник, 3 июля, в пресс-релизе сообщила сама Арумяэ.

В декабре 2014 года Рута Арумяэ стала экономическим советником премьер-министра Таави Рыйваса. На этом посту она проработала четыре месяца.

После ухода с должности Арумяэ опубликовала скандальное мнение на страницах газеты Postimees, в котором подвергла критике как самого главу правительства, так и весь принцип управления государственной экономической политикой.

По ее словам, финансами в Эстонии управляют так: открывают Excel и вписывают в таблицы расходы и доходы, совершенно не анализируя более широкие последствия этих шагов.

Сам Рыйвас высказывания Арумяэ прокомментировал лаконично.

"Благодарю Руту Арумяэ за эти четыре месяца и желаю ей удачи в новых вызовах", - передала rus.err.ee комментарий премьер-министра пресс-служба правительства.

При этом бывшая глава бюро премьер-министра Лийна Керсна не смогла вспомнить ни одной инициативы, которая исходила бы от экс-советника Таави Рыйваса по экономическим вопросам Руты Арумяэ.