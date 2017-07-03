Криминальный лидер Ассар Паулус отказывается работать уборщиком и судится с Вируской тюрьмой

В феврале этого года Паулуса назначили с 1 марта на работу уборщиком. Но он отказывался приступать к работе, и 19 мая его наказали за неоднократный отказ, отправив на 15 суток в карцер. Паулус опротестовал майский приказ и подал в суд ходатайство об обеспечении первичной правовой защиты путем приостановления распоряжения о его помещении в карцер.

Паулус считает, что если действие приказа не приостановят, то позже, когда наказание отменят, его вредное влияние будет невозможно восполнить. Также он считает, что одиночное заключение недопустимо, что он уже длительное время находится в карцере и не может из-за отсутствия там матраца делать предписанные врачом физические упражнения. Паулс жалуется на боли в спине, пишет "Северное побережье".

Тартуский административный суд не удовлетворил жалобу заключенного, сочтя, что по этому делу у нее нет перспективы. Суд сказал, что если Паулус не может делать упражнения в карцере без матраца, он может ходатайствовать о его выдаче.

В сентябре 2016 года Харьюский уездный суд в согласительном производстве признал Паулуса виновным в создании преступной группировки, руководстве ею и подделке документа, приговорив его к семи годам лишения свободы.

В ноябре 2016 года Вируский окружной суд также в согласительном производстве признал Паулуса виновным в финансировании незаконного оборота гашиша в крупном количестве в связи с делом по одной ида-вируской банде торговцев наркотиками.