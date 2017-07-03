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Эстонские школьники побывали на финале Кубка конфедераций ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт
Дмитрий Куликов

Эстонские школьники Сяде Мехис и Александр Бабченко побывали на финале Кубка Конфедераций на стадионе "Санкт-Петербург арена", где встречались сборные Германии и Чили. Посещение финала стало возможным благодаря социальной программе "Футбол для дружбы" Football for friendship (f4f), которая проводилась уже в пятый раз и объединила в этом году детей из 64 стран с пяти континентов.

Матч такого уровня для ребят событие неординарное. Как признался репортеру "Актуальной камеры" после финала 11-летний Бабченко, это был большой футбол. Он болел за немцев и рад их победе.

Сяде Мехис на турнире выступала за команду Blue. По ее словам, она приобрела во время турнира новых друзей, что более важно, чем результат на поле. Помимо Эстонии в команде "синих" играли парни из Греции, Казахстана, Мозамбика, Китая, Франции, Венгрии и Бельгии.

В социальной программе "Футбол для дружбы" были представлены Детские деревни SOS из четырех стран: России, Австрии, Финляндии и Болгарии.

Участники проекта были объединены в восемь команд по восемь участников из разных стран.

В преддверии турнирной части программы юные спортсмены провели несколько тренировок, пообщались с олимпийскими чемпионами в легкой атлетике Натальей Антюх и биатлоне - Дмитрием Васильевым, футболистом сборной России Дмитрием Сенниковым.

Помимо детских футбольных баталий, которые посетили такие именитые футболисты, наставники и функционеры как тренер сборной России Станислав Черчесов, игрок сборной России и ФК "Зенит" Александр Кержаков, легенда "Локомотива", "Челси" и "Бордо" Алексей Смертин, вице-президент РФС Сергей Анохин, апофеозом футбольного турнира стал форум "Футбол для дружбы" и, конечно же, посещение финала Кубка конфедераций на новом стадионе "Санкт-Петербург арена".

Свое мастерство во время проведения турнира оттачивали также 64 молодых журналиста. Мастер-классы от именитых коллег из Европы, Америки и России плюс издание внутритурнирной газеты - отличный плацдарм для отработки журналистских навыков. Эстонию на журналистском поприще как раз и представлял Александр Бабченко.

В седьмой, последний, день проекта на форуме "Футбол для дружбы" участники смогли пообщаться с именитыми футболистами и руководством ФИФА. Так, по словам генерального секретаря ФИФА Фатмы Самура, которая выступала на форуме, возможность играть в футбол должна быть у каждого ребенка на Земле. Призы лучшим игрокам вручили именитые футболисты Иван Саморано и Жулио Баптиста.

Девизом международной социальной программы "Футбол для дружбы", которую уже в пятый раз организует официальный партнер ФИФА и чемпионата мира по футболу-2018 ПАО "Газпром", стали девять ценностей: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции, честь.

Редактор: Екатерина Таклая

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