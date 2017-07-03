Концерт Молодежного праздника песни посетили свыше 70 000 зрителей

Накануне вечером завершился XII Молодёжный праздник песни и танца. На концерте праздника песни “Mina jään” на Певческом поле в Таллинне свыше 26 000 певцов и музыкантов слились воедино с более чем 70 000 зрителями.

Об этом в понедельник, 3 июля, сообщили организаторы, отметив, что одним из самых эмоциональных моментов вчерашнего концерта стал момент, когда в заключительной части концерта певцы снова позвали на сцену Расмус Пуура для исполнения специально написанной для этого праздника песни “Meie”, которой не было в программе выступления сводного хора.

Главный дирижёр XII Молодёжного праздника песни Хели Юргенсон после концерта сказала, что она одновременно чувствует радость и боль.

"Молодые были так прекрасны – и дирижёры, и также певцы. Молодые дирижёры очень хорошо и профессионально сделали свою работу", - сказала Юргенсон.

XII Молодёжный праздник песни и танца “Mina jään” проходил с 30 июня по 2 июля. Организаторы искренне благодарят всех, кто принял участие и стал частью этого праздника.