Альтернативной энергетикой в Eesti Energia будет руководить Ааво Кярмас

С 5 июля в качестве председателя правления дочернего предприятия Eesti Energia, компании Enefit Taastuvenergia, к работе приступит Ааво Кярмас, под чьим руководством компания должна выйти на биржу. До этого он руководил государственной почтовой компанией Omniva.

Стратегическая цель Eesti Energia заключается в том, чтобы в течение пяти лет значительно повысить долю энергии, производимой из альтернативных источников, в производственном портфеле концерна, а также – сделать важные инвестиции в развитие возобновляемой энергии.

"Длительный опыт управления и инновативные решения Ааво показали, что под его управлением возможно реализовывать большие вещи, у него есть воля и навыки для постановки и реализации высоких целей. Я очень рад, что Ааво присоединится к нашей команде. Я верю, что сильная профессиональная компетенция Eesti Energia и долговременный опыт управления Ааво Кярмаса, демонстрирующий хорошие результаты, вместе дадут сильную синергию", – сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

Суттер отметил, что если процесс вывода Enefit Taastuvenergia будет реализован, то у предприятия возобновляемой энергии, помимо Eesti Energia, появится еще и много других акционеров, предприятие должно будет стать значительно более независимым. «Это предполагает сильное управление, и Ааво здесь определенно является правильным выбором».

"Сфера энергетики интересна, а возобновляемая энергия – это наиболее быстрорастущая и направленная на будущее ее область, – сказал Кярмас. - К 2020 году объем электроэнергии, произведенной из альтернативных источников, должен вырасти до 40% от всего объема электроэнергии Eesti Energia, и я высоко ценю возможность внести вклад в это развитие, поскольку мне всегда нравились сложные сферы деятельности с потенциалом на будущее".

Ааво Кярмас 10 лет был в правлении Omniva, последние пять лет он был председателем правления компании. В 1996-2006 годы он работал на различных руководящих должностях в AS Viljandi Aken ja Uks. Ааво Кярмас закончил Таллиннский технический университет по специальности административное управление.

Enefit Taastuvenergia – это принадлежащее Eesti Energia предприятие, производящее возобновляемую энергию, которое производит электричество и тепло из ветра, воды, биомассы и смешанных бытовых отходов. Производственными подразделениями предприятия являются электростанция "Иру", парки ветрогенераторов "Аулепа", "Нарва", "Палдиски" и "Виртсу", а также станции совместного производства в Пайде и Валка. Также Enefit Taastuvenergia управляет гидроэлектростанциями "Кейла-Йоа" и "Линнамяэ".

Правительство сообщило о желании вывести на биржу миноритарную долю Enefit Taastuvenergia. Концерн Eesti Energia сейчас занимается предварительным анализом вывода на биржу Enefit Taastuvenergia.