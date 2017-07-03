Таллиннские автобусы №3 и 52 меняют маршрут движения ({{commentsTotal}})
С начала рабочего дня 5 июля и до конца рабочего дня 19 июля будет закрыта для движения улицы Сууртюки и по объездному маршруту пойдут автобусы линий №3 и 52. Это связано с реконструкцией трамвайных путей.
Объезд будет пролегать по улице Нийне, бульвару Пыхья, улице Суур-Раннавярав, бульвару Пыхья и улице Ахтри. У автобуса линии №52 отменяется остановка Балтийский вокзал на направлении к центру города, сообщает столична прес-служба "Раэпресс".
Редактор: Артур Тооман