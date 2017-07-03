Сийм Лутс из-за травмы выбыл на две-три недели

Выступающий за пражский "Богемианс" полузащитник сборной Эстонии по футболу Сийм Лутс из-за травмы ноги выбыл из строя примерно на 2-3 недели.

Об этом сам спортсмен в понедельник, 3 июля, рассказал корреспонденту портала Soccernet.ee.

Травму полузащитник получил в минувшую субботу во время контрольного матча "Богемианса" с немецким "Нюрнбергом".

"Примерно на 7-й минуте матча я пошел в верховую борьбу и неудачно приземлился, подвернув правую ногу", - описал эпизод Сийм Лутс.

"Вернувшись в Прагу, я отправился на медосмотр. К счастью, рентген не показал ни перелома, ни трещины. Предположительно, речь идет о растяжении связок", - добавил Лутс.

Предварительные прогнозы врача указывают на то, что футболист пропустит две-три недели.