Членские взносы по-прежнему дают ничтожно малую часть доходов политических партий

Членские взносы составляют не более 4% доходов политических партий в Эстонии, а основное финансирование они получают из государственного бюджета.

Такие данные приводятся в отчетах партий за последний хозяйственный год, представленных в Коммерческий регистр, сообщил в понедельник, 3 июля, новостной портал ERR.

Больше всего членских взносов (60 309 евро) собрала в прошлом году Центристская партия, в которой на конец год состояли 14 672 человека. Таким образом, центристы собрали 4,1 евро в расчете на одного члена партии.

Социал-демократы собрали 26 212 евро с 6014 членов партии, т. е. по 4,4 евро.

Партия реформ получила членских взносов на сумму 16 560 евро, т. е. по 1,3 евро с 12 446 членов партии.

Консервативная народная партия (EKRE) собрала 9880 евро с 8100 членов партии, т. е. по 1,2 евро с человека.

Партия "Союз отечества и Res Publica" (IRL) получила 8805 евро членских взносов. В конце прошлого года в партии числились 9215 членов, т. е. в среднем IRL получил по 0,96 евро с человека.

Свободная партия собрала 7934 евро. Поскольку в партии состояли 685 членов, то в среднем удалось собрать по 11,6 евро с человека.

В качестве примера для сравнения новостной портал ERR приводит действующее в виде некоммерческого объединения Эстонское общество масонов, которое получило в прошлом году членские взносы на сумму свыше 100 000 евро.

Таким образом, основным источником дохода политических партий в Эстонии остается государственный бюджет, из которого партиям было в прошлом году выделено более 5,4 млн евро. Из них Партии реформ досталось 1,61 млн, Центристской партии — 1,45 млн, соцдемам — 0,8 млн, IRL – 0,75 млн, Свободной партии — 0,43 млн и EKRE – 0,36 млн евро.