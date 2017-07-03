Число исламских экстремистов в Швеции за последние годы выросло в 10 раз

В Швеции проживают околоо 2000 исламских эстремистов, а их число за последние семь лет выросло в 10 раз.

Об этом в понедельник, 3 июля, заявил глава Службы государственной безопасности Швеции (СЭПО) Андерс Турнберг.

По его словам, в Швеции живут около 3000 склонных к насилию экстремистов, две трети из которых мотивированы исламизмом. Остальные принадлежат к различным радикальным движениям правого и левого толка.

По оценке СЭПО, в 2010 году в Швеции насчитывалось лишь пара сотен исламских экстремистов.

Турнберг считает главной причиной быстрого роста числа исламских экстремистов пропаганду группировки "Исламское государство" (ИГ).

При этом в СЭПО считают, что лишь у немногих экстремистов есть воля и возможности совершить нападение.

Ранее СЭПО сообщала, что с 2012 году из Швеции отправились воевать на стороне ИГ в Ираке и Сирии около 300 человек. Из них около 140 вернулись обратно, а около 50 погибли за границей.

Джихадисты и их сторонники из Швеции были связаны с несколькими террористическими нападениями в последние годы. Против одного гражданина страны — Осамы Крайема — выдвинуто обвинение в террористических убийствах в связи с терактом в брюссельском метро в 2016 году.