Центровой сборной Швеции продолжит карьеру в Тарту ({{commentsTotal}})
Баскетбольная команда Тартуского университета укрепила свои ряды центровым сборной Швеции, 26-летним Карлом Энгстрёмом, рост которого - 216 см.
Об этом в понедельник, 3 июля, сообщила пресс-служба тартуского баскетбольного клуба.
В 2014 году Энгстрём окончил Алабамский университет в США, за команду которого выступал четыре года.
В прошлом сезоне Энгстрём успел поиграть в испанской "Паленсии", литовском "Невежисе" и шведской "Упсале".
За сборную Швеции Карл Энгстрём провел 29 матчей.
Редактор: Сергей Михайлов