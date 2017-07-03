Центровой сборной Швеции продолжит карьеру в Тарту

Баскетбольная команда Тартуского университета укрепила свои ряды центровым сборной Швеции, 26-летним Карлом Энгстрёмом, рост которого - 216 см.

Об этом в понедельник, 3 июля, сообщила пресс-служба тартуского баскетбольного клуба.

В 2014 году Энгстрём окончил Алабамский университет в США, за команду которого выступал четыре года.

В прошлом сезоне Энгстрём успел поиграть в испанской "Паленсии", литовском "Невежисе" и шведской "Упсале".

За сборную Швеции Карл Энгстрём провел 29 матчей.