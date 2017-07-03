Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в понедельник в Москву с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина.

Спецборт лидера КНР приземлился в понедельник, 3 июля, в столичном аэропорту Внуково, сообщило агентство ТАСС.

Как отмечает агентство, это шестой визит Си Цзиньпина в Россию в качестве главы государства. 4 июля председатель КНР проведет переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых стороны обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, а также актуальные международные и региональные проблемы.

В тот же день китайский лидер встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Во время встречи на высшем уровне планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.

Ранее помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай сообщил на брифинге, что к визиту приурочено подписание контрактов на общую сумму около 10 млрд долларов.

В интервью ТАСС накануне визита в Москву Си Цзиньпин напомнил, что Китай седьмой год подряд сохраняет за собой статус крупнейшего торгового партнера России, торгово-экономические связи двух стран "обладают самым широким охватом и огромным потенциалом".

Лидер КНР также подчеркнул жесткую оппозицию Китая размещению американской системы ПРО в Южной Корее. "Размещение США системы ПРО THAAD в Южной Корее нанесет серьезный ущерб интересам стратегической безопасности стран в регионе, в том числе Китая и России, нарушит стратегический баланс региона, ничем не поможет денуклеаризации на полуострове, тем более — сохранению стабильности и мира в регионе. В этой связи китайская сторона уже выразила решительный протест и серьезную озабоченность", - подчеркнул председатель КНР, добавив, что Китай и Россия имеют "идентичное понимание по поводу сути и вредности" это системы.

По его словам, Китай и Россия будут вместе либо по отдельности принимать адекватные меры в целях защиты безопасности двух стран и сохранения стратегического баланса в регионе.

По поводу сирийского кризиса Си Цзиньпин отметил безальтернативность политического решения и позитивно оценил роль России в сирийском урегулировании. "Позиция Китая в отношении сирийского урегулирования остается неизменной: необходимо обеспечивать и уважать независимость, суверенитет, территориальную целостность Сирии. Будущее Сирии должно решаться самим сирийским народом, а политическое урегулирование - безальтернативный выход", - заявил Си Цзиньпин. Он добавил, что Россия играет значимую и позитивную роль в сирийском урегулировании, и Китай это ценит.

Из Москвы глава КНР направится с визитом в Германию, где он проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и примет участие в 12-м саммите руководителей "Группы 20", который пройдет в германском городе Гамбург, сообщило агентство "Синьхуа".