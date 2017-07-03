ВИДЕО: мотоциклисты в Таллинне почтили память мотогонщика Джоуи Данлопе

По улицам Таллинна 2 июля проехала многочисленная колонна мотоциклистов. Таким образом они почтили память всемирно известного мотогонщика Джоуи Данлопа, погибшего в этот день на соревнованиях в столице Эстонии в 2000 году.

Джоуи Данлоп родился 25 февраля 1952 в Северной Ирландии. Его дебют в профессиональном спорте состоялся в 1976 году. С 1980 году стал участником международных кольцевых мотогонок "Формула ТТ", которые до 1990 года являлись официальным чемпионатом мира по гонкам на мотоциклах. Пять раз становился в своем класса чемпионом.

Данлоп погиб 2 июля 2000 года в Таллинне во время гонок, врезавшись в дерево в дождливую погоду в Пирита. На месте гибели мотогонщика установлена памятная плита.

Видео мотопробега в память об именитом гонщике: