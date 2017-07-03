Hansabuss купил еще одну автобусную фирму в Латвии

Hansabuss приобрел латвийское автобусное предприятие AIPS в городе Бауска, которое стало уже третьей автобусной фирмой, приобретенной эстонской компанией в странах Балтии за последний год.

Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил концерн Hansa Grupp, частью которого является Hansabuss.

AIPS SIA обслуживает городские и уездные линии Бауска, осуществляет местные школьные и внутригосударственные междугородние перевозки, предлагает услуги по обслуживанию и ремонту автобусов и управляет автобусным вокзалом в городе Бауска. Прогнозируемый оборот на 2017 год — более двух миллионов евро. На предприятии работает свыше 100 человек, а в автопарке AIPS 35 транспортных средств, включая 28 автобусов. Hansabuss приобрел 100% акций предприятия.

В результате сделки годовой оборот латвийского подразделения Hansabuss примерно до 7 млн евро, автопарк превысит 120 транспортных средств, а доля рынка в Латвии в сегменте автобусных и заказных перевозок, по предварительным оценкам, превысит 10%.

Член правления Hansabuss Неэме Таммис объяснил покупку необходимостью усилить позиции фирмы на рынке открытых автобусных перевозок стран Балтии в процессе подготовки к открытию латвийского рынка автобусных перевозок в 2020 году. "Мы планируем дальнейшее активное расширение на рынке стран Балтии во всех сегментах автобусных перевозок в соответствии с ситуацией на рынке", - сказал Таммис.

Приобретение AIPS стало для Hansabuss уже третьим заключенным за последние 12 месяцев договором о покупке предприятий в странах Балтии.

В августе прошлого года Hansabuss приобрел 91% латвийского автобусного предприятия Tukuma Auto SIA, а в декабре — контрольный пакет акций эстонской автобусной фирмы Samat AS, предлагающей услуги пассажирских перевозок в Харьюском уезде.

Hansabuss входит в концерн Hansa Grupp, который предлагает услуги автобусного транспорта в странах Балтии и других странах Европы. Консолидированная прибыль Hansa Grupp составляет около 40 млн евро в год, на предприятиях группы работают более 600 человек.