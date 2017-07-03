Стрельба в охранников в Копли: задержанного мужчину отпустили

Полиция отпустила задержанного 2 июля мужчину, которого подозревали в нанесении ранения охранникам в заброшенном доме на Коплиских линиях. Мужчина оказался не причастен к стрельбе. Больше никого по данному делу полиция пока не задерживала.

Полиции удалось побеседовать с двумя охранниками, которые накануне получили ранения в Пыхья-Таллинне, однако подозреваемый еще не задержан.

Полиция пока не дает комментариев о состоянии здоровья раненых охранников, однако как подтвердил пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас, с ранеными удалось побеседовать.

"Человек, задержанный в воскресенье на месте происшествия, вечером того же дня был отпущен, поскольку не было основания считать, что он причастен к произошедшему. Иных лиц пока еще не задерживали, не найдено и оружие, из которого стреляли", - сказал Каллас.

В таллиннском районе Копли в первой половине дня в воскресенье, 2 июля, были ранены из огнестрельного оружия двое охранников, прибывших по вызову к заброшенному дому на Коплиских линиях.