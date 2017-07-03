Турфирма Travel Dreams OÜ сообщила о банкротстве

Турфирма Travel Dreams OÜ в понедельник сообщила Департаменту защиты прав потребителей о своем банкротстве и невозможности выполнить обязательства перед клиентами по договорам об организации туристических поездок в форме турпакета.

На тех клиентов турфирмы, которые уже находятся в поездке, банкротство не повлияет, потому что за них уже сделаны все связанные с поездкой платежи и поездки пройдут по первоначальному плану, сообщил в понедельник, 3 июля, Департамент защиты прав потребителей.

От остальных клиентов Travel Dreams департамент принимает заявления на возврат уплаченных за турпакеты денег. Если поездка организована непосредственно Travel Dreams, то заявление нужно подать в департамент, а если организатором поездки на счете указана иная фирма, то заявление нужно подать ее представителю.

В отношении Travel Dreams есть действующий залог в размере 40 000 евро. Согласно ч. 1 ст. 15 Закона о туризме, залог должен использоваться для возврата туристов из поездки, возврата стоимости турпакета потребителю в случае отмены поездки, выплаты компенсации за отмененную часть поездки по турпакету или возврата потребителю стоимости неиспользованных подарочных карт на турпакет.

Компенсация не выплачивается при покупке отдельных услуг (например, только билетов или гостиничного номера), а также в том случае, если счет оплачивало юридическое лицо.

Заявления на компенсацию можно подать до 4 августа 2017 года.