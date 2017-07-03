Полиция разыскивает пропавшую в Тарту пожилую женщину

Полиция просит помощи в розыске пропавшей в Тарту 79-летней Риды, которую в последний раз видели около двух недель назад.

Рида живет в многоквартирном доме на улице Ляэне в Тарту. Последний раз ее видели в подъезде этого дома около двух недель назад. Позднее представители квартирного товарищества обнаружили, что дверь в ее квартиру не заперта, а женщины дома нет. Ее телефон был оставлен дома.

По имеющейся у полиции информации, у пропавшей есть проблемы со здоровьем, поэтому она могла попасть в беду, уйдя из дома. В больницы она не обращалась.

Приметы пропавшей: рост около 160 см, худощавое телосложение, прямые седые волосы до плеч.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Риды или где-то заметил соответствующую описанию женщину, просят позвонить по номеру экстренной помощи 112.