RMK берет плату за въезд на автомобиле в зону отдыха в Каукси и Лемме

Один из посетитель зоны отдыха RMK в местечке Каукси на берегу Чудского озера удивился, что с него взяли плату за въезд, отметив, что в начале июня никакой платы не было. В госкомпании RMK, управляющей гослесами и представляющей площадки для отдыха на государственной земле по всей Эстонии, напомнили, что плата взимается только в летнее время и уже с 2002 года - в двух местах: на берегу Пярнуского залива в Лемме и на берегу Чудского озера в Каукси.

Как пояснил порталу rus.err.ee руководитель по развитию отдела рекреации и экологического просвещения RMK Яак Янсен, компания регулирует движение автомобилей на Западном побережье Эстонии и на берегу Чудского озера, а также в районах внутренних водоемов в зависимости от условий местности.

С 2002 года плата за въезд на автомобиле в зону отдыха взимается летом в двух местах: в местечке Лемме в Пярнуском уезде и в местечке Каукси в Ида-Вирумаа.

Разовая плата за въезд составляет 3,20 евро с одного автомобиля. Собранные средства направляются на восстановление мест отдыха.