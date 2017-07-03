МВД хочет продать бывшую школу погранохраны, на которую претендует Кайтселийт

Волость Харку и Кайтселийт претендуют на совместную эксплуатацию бывшего комплекса зданий школы погранохраны в Мурасте, но Министерство внутренних дел рассматривает возможность продать комплекс, поскольку полученные от этого средства требуются для финансирования строительства Нарвского колледжа Академии МВД.

Об этом в понедельник, 3 июля, сообщили радионовости ERR.

В сентябре прошлого года командующий Кайтселийта Меэлис Кийли распространил документ с описанием центра компетенции, из которого могло бы осуществляться руководство волонтерами в Эстонии — от служащих Кайтселийта до пожарных. По его мнению, такой центр мог бы находиться именно в Мурасте.

"В апреле этого года волость Харку и Кайтселийт договорились о совместном использовании комплекса в Мурасте. Под началом Кайтселийта здесь начал бы работать центр компетенции для координации работы волонтеров в Эстонии. Одновременно в Мурасте проводились бы различные учения и связанные с Кайтселийтом мероприятия", - сказал Кийли, добавив, что в Мурасте мог бы переехать и архив организации.

Он пояснил, что волость Харку, в свою очередь, могла бы проводить в Мурасте спортивные мероприятия и конференции, а также использовать комплекс в качестве гостиницы и для проведения занятий под открытым небом.

По словам Кийли, Кайтселийт готов в течение следующих четырех лет инвестировать в Мурасте около 600 000 евро, а волость Харку — 2,4 млн евро. В будущем они готовы удвоить объем инвестиций. "Условием всего этого является бесплатная передача комплекса волости Харку от Министерства внутренних дел", - сказал глава Кайтселийта.

Он добавил, что в июне МВД сообщило об отказе бесплатно передать комплект волости, потому что о нем уже полгода заботится фирма по управлению государственной недвижимостью (Riigi Kinnisvara AS — RKAS), и если министерство в конечном счете не передаст ей эти здания, то кому-то придется возместить RKAS расходы на их содержание в размере около 15 000 евро в месяц.

"Но более важная причина — Нарвский колледж Академии МВД, часть денег на строительство которого рассчитывают получить именно от продажи комплекса в Мурасте", - пояснил Кийли.

По словам вице-канцлера по имуществу МВД Рихо Куппарта, министерство планирует потратить на колледж более 12 млн евро. По его оценке, 1-3 млн евро из этих средств могли бы быть покрыты за счет продажи комплекса в Мурасте.