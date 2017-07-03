Президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила в понедельник не провозглашать принятый Рийгикогу закон о налоге на подслащенные напитки и вернула его в парламент на доработку.

Соответствующее сообщение было опубликовано в понедельник, 3 июля, на официальном сайте президента Эстонии.

Президент отмечает, что она поддерживает цель закона, которая заключается в уменьшении вреда здоровью от чрезмерного потребления сахара.

При этом она считает, что один из пунктов закона, согласно которому от налога освобождаются подслащенные напитки, продаваемые на морских или воздушных судах во время международных рейсов, противоречит зафиксированному в Конституции Эстонии принципу равного обращения.

Кальюлайд отмечает, что налог на сахар действительно влияет на сектор воздушных и морских перевозок и ограничивает свободу предпринимательства, но он оказывает аналогичное влияние и на другие сферы предпринимательской деятельности. "Из составленной законодателем пояснительной записки не следует, что законодатель также учитывал интересы других секторов, вводя данное исключение, - считает президент. - Поэтому я придерживаюсь мнения, что таким регулированием законодатель дает безосновательное преимущество одному сектору, что не соответствует вытекающему из конституции принципу равного обращения".

Кальюлайд также обращает внимание на то, что конституции может противоречить еще один пункт закона, который обязывает владельца торговой точки проверять, уплатил ли налог поставщик подслащенных напитков. Она отмечает, что для подслащенных напитков закон не предусматривает специальные акцизные марки и лицензии по аналогии с табачной и алкогольной продукцией, поэтому у владельца торговой точки "отсутствуют объективные критерии для проверки того, действительно ли поставщик задекларировал и уплатил акцизы".

В связи с этим президент вернула принятый Рийгикогу закон обратно в парламент для нового обсуждения и принятия решения, попросив Рийгикогу привести текст закона в соответствие с конституцией.

Соцдемы обсудят дальнейшие шаги после решения президента

Председатель фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу Калви Кыва сообщил агентству BNS, что парламенту придется обсудить сложившуюся ситуацию и принять решение о дальнейших шагах по данному закону.

"Придется обсудить и посмотреть, какие есть возможность двигаться дальше с этим законом или какие есть альтернативы", - сказал он, не уточнив, когда Рийгикогу сможет провести такое обсуждение.

Рийгикогу принял закон о налоге на подслащенные напитки 19 июня. За принятие закона проголосовали 52 депутата, против - 37.

Согласно закону, который должен был вступить в силу с 1 января 2018 года, налогом облагаются напитки с содержанием сахара не менее 5 грамм на 100 миллилитров или напитки, в которые были добавлены подсластители. Ставка налога варьируется в зависимости от объема содержащегося в напитке сахара или подсластителя.

По подсчетам Министерства финансов, этот налог должен обеспечить дополнительные поступления в бюджет в 2018 году в размере почти 15 млн евро, в 2019 году — 16 млн евро, а в 2020 году — 17 млн евро.