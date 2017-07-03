На пост главы Больничной кассы претендуют 11 человек

На завершившийся в пятницу конкурс, организованный для выборов председателя правления Больничной кассы Эстонии, поступило 11 заявлений.

Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил новостной портал ERR.

Для поисков нового руководителя Больничной кассы совет организации нанял рекрутинговую фирму Fontes, которая оценит кандидатов и представит избирательной комиссии список из трех человек, которых она рекомендует выдвинуть в финальный тур.

В состав комиссии входят председатель совета Больничной кассы Евгений Осиновский, исполнительный директор Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар и председатель правления Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон. Комиссия представит трех кандидатов к 11 августа, после чего совет Больничной кассы сделает окончательный выбор.

Полномочия нынешнего главы организации Танела Росса истекают 30 сентября. Он возглавлял Больничную кассу на протяжении последних пяти лет.