"АК": переговоры "крыла Сависаара" с руководством Центристской партии пока не дали результата

Два крыла Центристской партии продолжают переговоры, которые начались после угрозы пойти на местные выборы со своим списком со стороны депутата Европарламента Яны Тоом и депутатов Рийгикогу Ольги Ивановой и Оудекки Лооне.

Встреча верхушки Центристской партии, часть представителей которой требует изменения политических программных пунктов, в числе которых и методы управления столицей, прошла сегодня в пустом здании Рийгикогу, сообщила в понедельник, 3 июля, "Актуальная камера".

По окончании встречи, председатель партии, премьер-министр Юри Ратас, заметно нервничал во дворе парламента. Вице-председатель совета Михаил Кылварт же заверил, что выводы делать рано.

"Идет обсуждение тех вопросов, где, как нам кажется, нет общего понимания. Мы просто должны достигнуть этого общего понимания, чтобы дальше идти вместе. Да, мы понимаем, что это не тот случай, когда обсуждение может длиться неделями или месяцами. Полагаю, что было бы разумно в течение этой недели прийти к какому-то результату", - сказал Кылварт.

Иванова, Тоом и Лооне публично не конкретизируют свои требования к партии. "У нас очень много вопросов, пунктов, предложений, которые мы со своей стороны представили. Они из разных областей — какие-то программные политические пункты. Какие-то касаются внутрипартийной ситуации. По одному я их перечислять не буду, обсуждение продолжится", - сказала Иванова.

Если такие сильные центристы, как Тоом, Иванова, Лооне и, возможно, Сависаар, выйдут на выборы в органы местного самоуправления осенью этого года со своим избирательным списком, это не только приведет к потере голосов для Центристской партии, но и поставит ее руководство перед выбором — исключать ли отколовшихся из партии. В последнем случае правительственная коалиция, которая после выхода Маргуса Цахкны и Марко Михкельсона из Союза отечества и Res Publica контролирует лишь 54 места в парламенте, лишится голосов еще двух депутатов.

В прошлую среду Тоом, Иванова и Лооне созвали пресс-конференцию, на которой ожидалось объявление о создании отдельного избирательного списка на местных выборах в Таллинне.

На мероприятии Тоом сообщила, что избирательный список в составе 93 человек и предвыборная программа потенциального союза в целом готовы, но пока список объявляться не будет, а с председателем Центристской партии Юри Ратасом будут вестись переговоры о преодолении разногласий.