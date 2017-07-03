Актуальная камера 03.07.2017 (20:00)

Вице-председатель Центристской партии Яна Тоом считает, что политической силе как можно быстрее следовало бы принять кодекс этики.
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В понедельник вечером в Палдиски произошло ДТП со смертельным исходом.
С 1 июля началось председательство Эстонии в ЕС, которое накладывает на государство существенные обязанности и дает возможность внести эффективный вклад в рассмотрение общеевропейских вопросов. Однако по мнению политолога Тоомаса Аллаталу, самостоятельных решений Эстония не сможет принимать до сентября.