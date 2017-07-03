Город Кохтла-Ярве передал государству еще 15 квартир

Город Кохтла-Ярве передал государству в общей сложности 45 квартир, большинство из которых невостребованы на рынке недвижимости. В начале года года государству было передано 30 квартир, в июне - еще 15 из запланированных двадцати одной. Напомним, что Кохтла-Ярве стало первым местным самоуправлением, которое, исходя из соответствующего законодательства, решило воспользоваться своим правом и прибегло к помощи государства. За комментарием наша программа обратилась к мэру Кохтла-Ярве Людмиле Янченко: