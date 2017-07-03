"Деловые ведомости" будут выходить только два раза в месяц

Еженедельное приложение к деловой газете Äripäev на русском языке "Деловые ведомости" с июля будет выходить раз в две недели и сосредоточится на отражении изменений в эстонском законодательстве, уделяя меньше внимания новостям.

Об этом главный редактор издания Алена Стадник сообщила в понедельник, 3 июля, агентству BNS.

"Газета по-прежнему будет выходить в бумажном виде, однако будет несколько толще, поскольку мы направляем фокус газеты на то, о чем просили читатели. Мы стремимся предлагать читателю больше полезного, а это новости в законодательстве", - пояснила Стадник.

"Поскольку государство не предоставляет законов на русском языке, мы сделаем это за государство. Мы взяли направление на то, чтобы быть не новостным, а полезным изданием. Информация, касающаяся различных поправок в законодательстве и налогообложении, прописывается на понятном русском языке", - сказала главный редактор.

По ее словам, также меняется также концепция веб-сайта — если раньше все публикации на сайте были доступны читателям, то теперь половина статей будет доступна только подписчикам.

В ходе реорганизации был сокращен один сотрудник редакции, однако больше кадровых изменений не планируется, сказала Стадник.