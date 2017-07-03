Микроавтобус съехал с дороги в Палдиски, водитель погиб на месте ({{commentsTotal}})
В понедельник вечером в Палдиски произошло ДТП со смертельным исходом.
Сообщение о ДТП поступило в полицию в 18:50, сообщила в понедельник, 3 июня, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Микроавтобус Volkswagen Transporter съехал с дороги на улице Самбла в Палдиски, а управлявший им 65-летний мужчина погиб на месте.
В момент ДТП в микроавтобусе находился только водитель.
Точную причину смерти установит эспертиза, но судя по первоначальным данным, есть основание подозревать расстройство здоровья у водителя.
Полиция ведет расследование инцидента, которое установит его точные обстоятельства.
Редактор: Андрей Крашевский