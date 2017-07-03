Во вторник облачно с прояснениями, +15.. +20

Ночью небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный и южный 2-8 м/с, на побережье Рижского залива порывами до 14 м/с. Температура воздуха в основном от +10 до +14, местами до +7.

Днем облачно с прояснениями. В некоторых местах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 4-10 м/с, на островах до 17 м/с. Температура воздуха от +15 до +20.