Президент Франции предложил сократить состав парламента на треть

Об этом он заявил в понедельник, выступая в Версале на торжественном заседании обеих палат парламента страны, сообщило агентство ТАСС.

"Политическое время движется в настоящее время во Франции слишком медленно. Необходимо, чтобы парламент действовал быстро, что позволит быстрее проводить законы через обе палаты. Считаю, что необходимо в этой связи осуществить меру, за которую давно выступают многие французы - сократить число депутатов парламента", - отметил Макрон.

"Менее многочисленный парламент, но парламент, механизмы работы которого будут усилены, будет способен действовать быстрее и лучше. Именно поэтому я выступлю с предложением на треть сократить число депутатов парламента. Я уверен, что такая мера положительно скажется на работе парламента страны", - сказал президент Франции.

В настоящее время нижняя палата парламента, Национальное собрание, насчитывает 577 депутатов. В Сенате страны заседают 348 человек.