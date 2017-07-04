Ракета КНДР упала в экономической зоне Японии

КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщает японская телекомпания NHK со ссылкой на военные источники. О запуске также сообщают в южнокорейском генштабе.

Полет ракеты длился 40 минут, сообщили в Токио после того, как ракета упала в Японское море, передает во вторник Би-би-си.

Пуск, по данным японских военных, состоялся в 03:40 по восточноевропейскому времени (00:40 по Гринвичу) с полигона в северной части северокорейской провинции Пхёнан-Пукто.

Служба безопасности на море заранее предупредила экипажи находящихся в Японском море кораблей о том, что рядом с их судном может упасть баллистическая ракета.

Правительство Японии уже выразило Пхеньяну протест в связи с запуском ракеты.

В последние несколько месяцев Северная Корея резко увеличила число испытаний ракет. В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты и назвала это учениями по нанесению удара по американским базам в Японии.