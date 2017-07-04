Россия хочет перенять опыт Эстонии в организации таксоперевозок

В начале августа в Москве пройдет международный евразийский форум "Такси", одной из ключевой тем которого станет государственное регулирование таксомоторной отрасли. В рамках мероприятия российская сторона хочет перенять и опыт Эстонии.

"Учитывая успешный опыт Министерства экономики и коммуникаций Эстонской Республики по совершенствованию правил пассажирских перевозок автомобилями-такси, в особенности деятельности служб заказа такси, представляется целесообразным обмен информацией в данном вопросе", - написал министру экономики Кадри Симсон член комитета Госудумы РФ про транспорту и строительству Александр Старовойтов.

"Убежден, что открытый диалог между профильными ведомствами наших стран послужит стимулом к развитию сотрудничества в таксомоторной сфере на Евразийском пространстве, позволит выработать совместные эффективные решения по оптимизации регулирования таксомоторного рынка", - добавил Старовойтов.

Миниэкономики Эстонии переадресовало приглашение транспортным департаментам Таллинна и Тарту. От Таллинна изъявили желание поехать в Москву заведующая отделом городского транспорта Рутть Пярн и советник ЦУ "Таллиннский центр развития и обучения" Тойво Кева.

Форум пройдет 3-4 августа при поддержке и участии Госдумы РФ, правительства Москвы, профильных федеральных и региональных министерств и ведомств.