Обещанное снижение цен на электричество произойдет не так быстро

Несмотря на то, что компания Elering сообщила, что цена на услуги сети снизится в июле на 7,6 процента, счета потребителей уменьшатся чуть больше, чем на пару процентов и не раньше, чем через несколько месяцев.

Как пишет во вторник, 4 июля, Postimees, поскольку стоимость услуги Elering составляет лишь треть платы за услугу сети, которую выплачивает потребитель, нынешнее снижение цен уменьшит счета чуть больше, чем на два процента.

В то же время, счета не уменьшатся сразу, поскольку по закону о рынке электричества Elering обязан предупредить своих клиентов об изменении тарифов за три месяца до их введения.

После этого предприятия распределительной сети в свою очередь должны будут продать в Департамент конкуренции ходатайство о снижении своих тарифов, и точно также уведомить о грядущих изменениях своих клиентов.