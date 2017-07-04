Центристы не станут менять лидеров списков в Таллинне

Центристская партия не планирует менять первые номера избирательных списков на предстоящих муниципальных выборах в Таллинне.

Это означает, что бывший председатель партии Эдгар Сависаар не получит первую строчку избирательного списка в Ласнамяэ, передает во вторник, 4 июля, служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Postimees.

Как сообщил генсек Центристской партии Михаил Корб, если Сависаар решит пойти на выборы, то ему обеспечат самое высокое место в списках, но первые номера уже утверждены.

Как ранее писал rus.err.ee, в Хааберсти список Центристской партии возглавит парламентарий Виктор Васильев, в Кристийне - депутат Рийгикогу Андрей Новиков, в Кесклинне - Михаил Корб, в Ласнамяэ - вице-мэр столицы Михаил Кылварт, в Мустамяэ - исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, в Нымме - Майлис Репс, в Пирита - районный старейшина Тынис Мельдер, в Пыхья-Таллинне - депутат Европарламента Яна Тоом.