Букмекеры: "Инфонет" обыграет "Хибернианс", но дальше не пройдет

Таллиннский футбольный клуб "Инфонет" во вторник, 4 июля, сможет добиться победы над мальтийским "Хиберниансом" в ответном матче стартового отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, но в следующий круг не выйдет. Так считают букмекеры.

По оценке букмекеров, небольшой фаворит сегодняшнего противостояния - чемпион Эстонии. Наиболее вероятный счет - 1:0 в пользу хозяев поля. Котировки как старейшей букмекерской конторы Британии William Hill, так и действующего в странах Балтии Betsafe примерно одинаковые.

На выезде неделю назад "Инфонет" проиграл со счетом 0:2.

Матч "Инфонет" - "Хибернианс" начнется в 19:00 на стадионе "А. Ле Кок Арена".

В следующем раунде победитель пары встретится с австрийским "Зальцбургом".