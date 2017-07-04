В июне сообщением между материком и островами воспользовалось более 259 000 человек

В июне сообщением между материком и крупными островами воспользовалось более 259 000 человек, паромы перевезли около 102 000 автомобилей.

По предварительным данным, компания TS Laevad обслужила в июне 259 385 пассажиров и 101 824 автомобиля, передает во вторник, 4 июля, Балтийская служба новостей.

Линия Рохукюла-Хелтермаа обслужила 69 685 человек и 26 807 автомобилей, а линия Виртсу-Куйвасту 189 700 человек и 75 017 автомобилей.

По данным Министерства экономики и коммуникаций, в июне 2016 года обслужили 251 768 пассажиров и 95 955 автомобилей, в том числе на линии Рохукюла-Хелтермаа 66 144 пассажиров и 24 069 автомобилей, а на линии Виртсу-Куйвасту 185 624 пассажиров и 71 886 автомобилей.

По сравнению с июнем прошлого года число пассажиров на обеих линиях выросло на три процента (7617 человек), а число автомобилей — на шесть процентов (5869).

За шесть месяцев этого года число пассажиров на обеих линиях выросло в годовом сравнении на семь процентов, а число автомобилей — на восемь процентов.

Более всего пассажиров и автомобилей на один рейс пришлось в июне в праздничные дни. Например, на борту парома Tiiu, вышедшего в 17:30 в воскресенье, 25 июня, из Хелтермааа, находилось 576 пассажиров. Больше всего автомобилей — 146 — было в тот же день на борту парома Leiger, вышедшего в 13 часов из Хелтермаа.