В июне фирма Tallink установила новый рекорд пассажиропотока

Эстонская судоходная компания Tallink Grupp в июне этого года на всех своих линиях обслужила в общей сложности 976 165 пассажиров.

Как сообщила во вторник, 4 июля, пресс-служба компании, данный показатель пассажиропотока стал рекордным за все времена.

Отдельные рекорды были установлены также на линиях Таллинн-Хельсинки и Таллинн-Стокгольм - 507 065 и 97 434 пассажира соответственно.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года число пассажиров на всех линиях выросло в общей сложности на 7,4%.