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В июне фирма Tallink установила новый рекорд пассажиропотока ({{commentsTotal}})

Паром Megastar компании Tallink.
Паром Megastar компании Tallink. Автор: ERR
Экономика
Экономика

Эстонская судоходная компания Tallink Grupp в июне этого года на всех своих линиях обслужила в общей сложности 976 165 пассажиров.

Как сообщила во вторник, 4 июля, пресс-служба компании, данный показатель пассажиропотока стал рекордным за все времена.

Отдельные рекорды были установлены также на линиях Таллинн-Хельсинки и Таллинн-Стокгольм - 507 065 и 97 434 пассажира соответственно.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года число пассажиров на всех линиях выросло в общей сложности на 7,4%.

Редактор: Сергей Михайлов

tallinkпассажиропоток


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