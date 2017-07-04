Опрос: 45% жителей Эстонии опасается военного конфликта на территории страны ({{commentsTotal}})
Согласно результатам исследования на тему безопасности, проведенного обществом страхования Ergo и латвийской фирмой SKDS, 45 процентов жителей Эстонии опасаются военного конфликта на территории страны.
Об этом во вторник, 4 июля, сообщила служба новостей "Радио 4".
Больше всего военного конфликта боялись в 2015 году, тогда этот показатель был на 12 процентов выше нынешнего.
В Латвии военного конфликта боятся 62 процента жителей, а в Литве - 68 процентов.
46% жителей Эстонии опасаются возможных этнических столкновений и 52 процента боятся экономической и политической нестабильности.
Редактор: Сергей Михайлов