Опрос: 45% жителей Эстонии опасается военного конфликта на территории страны

Согласно результатам исследования на тему безопасности, проведенного обществом страхования Ergo и латвийской фирмой SKDS, 45 процентов жителей Эстонии опасаются военного конфликта на территории страны.

Об этом во вторник, 4 июля, сообщила служба новостей "Радио 4".

Больше всего военного конфликта боялись в 2015 году, тогда этот показатель был на 12 процентов выше нынешнего.

В Латвии военного конфликта боятся 62 процента жителей, а в Литве - 68 процентов.

46% жителей Эстонии опасаются возможных этнических столкновений и 52 процента боятся экономической и политической нестабильности.