Таллиннские Дни моря пройдут в этом году с 15 по 18 июля

Нынешние Таллиннские Дни моря насыщены многосторонней концертной программой - от джаза до попмузыки. В течение четырех дней на сцене выступят любимые артисты из Эстонии и из-за рубежа.

На концерте-открытии морского семейного праздника в субботу, 15 июля, на сцене порта Ванасадам выступят Маарья-Лийс Илус, Лийси Койксон, Рольф Роосалу и Пярнуский городской оркестр под руководством дирижера Юри-Руут Кангура.

В рамках Дней моря в порту Ванасадам можно будет насладиться и звуками фестиваля Petrojazz, который приедет из Санкт-Петербурга.

Дни моря также посетит фестиваль Intsikurmu, проходящий в Пыльвамаа. В полдень 15 июля в квартале Ноблесснер выступят Miljardid, POPidiot, TIKS, Faun Racket, Ярек Касар и многие другие артисты.

В воскресенье, 16 июля, в Летной гавани пройдет Ночной певческий праздник. Публика услышит как известные морские песни, так и многие другие, уже ставшие любимыми, музыкальные произведения. На сцену выйдут Уку Сувисте, Лийс Лемсалу, Артем Савитски, Майан, Маргарет, Саара Кадак и Индрек Вентманн.

В программе Таллиннских дней моря выступят также Иво Линна и Supernova, Põhja Konn, Zebra Island, Smilers, Shanon и многие другие. Вечером 18 июля приятным завершением фестиваля станет концерт солистов Карл-Эрика Таукара, Тани Михайловой и ансамбля Estonian Dream Big Band.

В этом году морской праздник продлится целых четыре дня - с 15 по 18 июля, в эти дни столицу посетит самая большая учебная парусная регата The Tall Ships Races.

Таллиннские дни моря пройдут всего в пяти портах: Ванасадам, Летной гавани, а также на территории портов Haven Kakumäe, Ноблесснер и яхтенного порта Пирита.