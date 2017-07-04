Координировать разведслужбы при правительстве Эстонии будет Индрек Сирп

Директором отдела Госканцелярии по координации безопасности и государственной обороны с 26 июля станет Индрек Сирп. Он заменит Кристьяна Прикка, ушедшего с этого поста, потому что, как писали СМИ, он не сработался с премьер-министром Юри Ратасом.

Индрек Сирп сейчас занимает должность советника по вопросам обороны и представляет Министерство обороны в посольстве Эстонии в США. В Министерстве обороны он начал работать в 2001 году в качестве специалиста по двусторонним отношениям в сфере международного сотрудничества, говорится на сайте Госканцелярии. С 2005 по 2008 он был руководителем Бюро по Балтийскому сотрудничеству в Министерстве обороны, где отвечал за руководство Балтийским колледжем обороны, Балтийской системы воздушного мониторинга, Балтийским батальоном и рядом других совместных проектов между Балтийскими странам в области обороны.

В период с 2010 по 2013 Сирп руководил отделом международного сотрудничества и отвечал за планирование и осуществление международного сотрудничества Эстонии в области обороны. Он также был представителем Эстонии в оргкомитете Совместного центра управления в области киберзащиты НАТО в период с 2012 по 2013.

С 2013 до 2014 Сирп был руководителем проекта Rail Baltic со стороны Эстонии в Министерстве экономики и коммуникаций.

Индрек Сирп окончил Тартуский университет по специальности "история", получил степень магистра по международной истории и политике в Женевском институте международных отношений и развития.

Предшественник Сирпа в отделе координации разведслужб Госканцелярии Кристьян Прикк с 10 июля станет вице-канцлером по политике обороны Министерства обороны.

Бюро координации безопасности и государственной обороны госканцелярии консультирует премьер-министра по вопросам государственной безопасности и гособороны, занимается организацией работы правительственной комиссии по безопасности и координирует руководство государственной безопасностью и гособороной.

Как писали СМИ, Кристьян Прикк ушел по собственному желанию из Госканцелярии, так как не сработался с премьер-министром Юри Ратасом.