Елена Скульская: здравствуй кома певец, здравствуй кома танцор!

Только что все новостные порталы сообщили: пришлось перепечатывать и перевешивать плакаты Молодежного праздника песни и танца, поскольку в первоначальном варианте отсутствовала запятая в обращении "Здравствуй, певец!", "Здравствуй, танцор!". Пытаюсь представить себе реакцию на аналогичную ошибку в каком-нибудь русском тексте.

Только что все новостные порталы сообщили: пришлось перепечатывать и перевешивать плакаты Молодежного праздника песни и танца, поскольку в первоначальном варианте отсутствовала запятая в обращении "Здравствуй, певец!", "Здравствуй, танцор!". Ошибка эта почему-то называлась "человеческой" (честно сказать, не могу расшифровать, что это значит; может быть, так: "чисто по-человечески можно понять тех, кто пишет безграмотно"? Или: "Эта ошибка объясняется тем, что человек – не робот, время от времени ошибается"? Впрочем, не важно). И, как сообщалось, таллиннцы возмутились "вопиющей" ошибкой, исковеркавшей языковую чистоту и непогрешимость нашей столицы. Если это правда, если именно что рядовые жители города не смогли стерпеть утраты синтаксических чести и достоинства, то остается только радоваться торжеству здравого и грамматического смысла. С одним только уточнением: всё это происходило на территории эстонского языка, который, действительно, сохраняется, пестуется и оберегается.

"У нас все больше людей участвует в "Тотальном диктанте", но никто не несет ответственности ни за титры на русском языке, ни за рекламные слоганы... "

Пытаюсь представить себе аналогичную ошибку в каком-нибудь русском тексте. Чисто по-человечески эстонское слово "koma" (запятая), имеющееся и в русском языке, но с другим совершенно смыслом, рождающим особые ассоциации: "кома" – угрожающее состояние между жизнью и смертью, – давно внедрилось в наше, как минимум, устное бытование. Радиоведущие и теледикторы, сообщая о каких-нибудь достижениях, статистических подсчетах или результатах опроса, порой доводят до нашего сведения: "В забеге приняли участие пять кома восемь тысяч спортсменов", "Четырнадцать кома восемь сотен изделий срочно были изготовлены для нужд покупателей". Из разговоров со студентами я узнала, что иные школьные педагоги русского языка и литературы используют "кому" для подчеркивания абсолютной объективности и доказательности высказывания. Поскольку, вероятно, "пять и четыре десятых" – это предположение, а вот "пять кома четыре" – это уже реальность, с которой не поспоришь.

У нас все больше и больше людей участвует в "Тотальном диктанте". Но вот крайне интересно было бы узнать, сколь грамотно пишут те, кому по долгу службы положено пользоваться не только эстонским, но и русским языком. У нас никто не несет ответственности ни за титры на русском языке, ни за рекламные слоганы...

"Если человек не любит родные буквы, слова, запятые ..., то зачем ему участвовать в борьбе за сохранность русских школ?"

Конечно, мне могут возразить, что и в России не так уж много грамотных людей. "Сильно грамотных" нигде не любят, это правда. Но в России русский язык является государственным, во-первых, живым и постоянно обновляющимся, во-вторых, а не маргинальным, "домашним", "воскресным", как в Эстонии. И наше государство не ставит своей первостепенной задачей его сохранность. Следовательно, ответственность за сохранность родного языка лежит исключительно на его носителях.

Самый читаемый и самый любимый народом писатель Сергей Довлатов говорил: "О Господи! Какая честь! Какая незаслуженная милость: я знаю русский алфавит!". Если человек не любит родные буквы, слова, не любит запятые, точки, тире, правильные ударения, то зачем ему участвовать в борьбе за сохранность русских школ? Зачем ему отстаивать права русского языка во всех остальных сферах жизни? Только для того, чтобы борьба стала самоцелью?

Я глубоко убеждена, что в Эстонии нужно ввести бесплатные курсы обучения русскому языку хотя бы для тех, кто считает его родным; нужно ввести экзамен на владение русским языком для тех, кто берется его преподавать или на него переводить. При этом судьями и экспертами должны быть профессионалы, а не пробегающие мимо чиновники.

У нас получается какая-то нерешаемая задачка о сообщающихся сосудах: чем успешнее человек овладевает эстонским языком, тем охотнее прощает он себе ошибки и неграмотности в родном русском. Словно Архимед позаботился о том, чтобы погружение в эстонский язык автоматически выталкивало из сознания русский. Теория же говорит: владение вторым и третьим языком не только не вредит родному, но, напротив, расширяет кругозор, активизирует умственную деятельность и, в конце концов, обогащает и родной язык. Значит, дело не в лингвистике, а в наших головах, значит, именно там – хаос и разруха.

Кстати, те, кто живет в Эстонии, отгородившись от эстонского языка и культуры, теряют свой русский столь же стремительно, сколь и те, кто вяло переходит с одних курсов эстонского на другие. Именно они чаще всего бесстыдно рассылают деловую "инфу" с ампутированными запятыми, именно они активнейшим образом социально мимикрируют, уснащая свою речь всякими "комами" и "лубами".

Ясно, что поголовная грамотность – дикая идея большевиков, разбившаяся о головы тех, кто должен был ею овладеть. Головы стали еще крепче, еще неприступнее. Но боже мой, как же приятно получать время от времени письма, начинающиеся словом "Здравствуйте", после которого следует запятая и твое имя.