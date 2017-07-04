Марат Аляутдинов будет баллотироваться в горсобрание Таллинна по списку центристов

Ветеран КВН Эстонии Марат Аляутдинов на предстоящих в октябре муниципальных выборах будет баллотироваться в Таллиннское городское собрание по списку Центристской партии.

В беседе с корреспондентом портала rus.err.ee Аляутдинов (30) подтвердил, что предложение баллотироваться ему сделал генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.

"Я давно сотрудничал с центристами, но в выборах ранее не участвовал. Прежде сдерживающим фактором был мой юный возраст", - сказал Аляутдинов.

С 2007 по 2011 год Марат Аляутдинов был членом Центристской партии. Затем около пяти месяцев состоял в рядах соцдемов. В настоящее время он беспартийный.

"Почему вступал в партии и выходил? Если коротко ответить, то был молодым", - сказал Аляутдинов.

"На муниципальном уровне партийная принадлежность не играет роли, но меня устраивает то, что Центристская партия делает в Таллинне. У нас чистый, зеленый город, хорошее транспортное сообщение. Мне нравятся, как центристы организовывают культурные, общественные и образовательные мероприятия. В Таллинне есть бесплатный общественный транспорт. Хотя лично меня он не касается - я на нем не езжу. Но я знаю многих людей, для которых бесплатный проезд - это существенное подспорье", - добавил потенциальный кандидат в депутаты.

Согласно имеющимся у центристов планам, Марат Аляутдинов будет баллотироваться в Кесклинне.

Муниципальные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.