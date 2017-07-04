Марат Аляутдинов будет баллотироваться в горсобрание Таллинна по списку центристов ({{commentsTotal}})
Ветеран КВН Эстонии Марат Аляутдинов на предстоящих в октябре муниципальных выборах будет баллотироваться в Таллиннское городское собрание по списку Центристской партии.
В беседе с корреспондентом портала rus.err.ee Аляутдинов (30) подтвердил, что предложение баллотироваться ему сделал генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.
"Я давно сотрудничал с центристами, но в выборах ранее не участвовал. Прежде сдерживающим фактором был мой юный возраст", - сказал Аляутдинов.
С 2007 по 2011 год Марат Аляутдинов был членом Центристской партии. Затем около пяти месяцев состоял в рядах соцдемов. В настоящее время он беспартийный.
"Почему вступал в партии и выходил? Если коротко ответить, то был молодым", - сказал Аляутдинов.
"На муниципальном уровне партийная принадлежность не играет роли, но меня устраивает то, что Центристская партия делает в Таллинне. У нас чистый, зеленый город, хорошее транспортное сообщение. Мне нравятся, как центристы организовывают культурные, общественные и образовательные мероприятия. В Таллинне есть бесплатный общественный транспорт. Хотя лично меня он не касается - я на нем не езжу. Но я знаю многих людей, для которых бесплатный проезд - это существенное подспорье", - добавил потенциальный кандидат в депутаты.
Согласно имеющимся у центристов планам, Марат Аляутдинов будет баллотироваться в Кесклинне.
Муниципальные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.
Редактор: Сергей Михайлов