США будут использовать поставки своего СПГ в страны Восточной Европы в политических целях

В Варшаве 6 июля начнется саммит стран Центральной и Восточной Европы - "Три моря", на котором президент США Дональд Трамп расскажет о том, как его страна будет использовать поставки американского СПГ в качестве политического инструмента, чтобы избавить страны Восточной Европы от зависимости от российского газа.

Дональд Трамп будет участвовать в саммите "Три моря", получившего такое название, потому что несколько его участников имеют выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям. Этот саммит пройдет в преддверии встречи большой двадцатки G20.

На встрече в Варшаве Трамп расскажет о том, как Вашингтон будет помогать своим союзникам, сделав для компаний из США условия поставок СПГ проще, чтобы они могли больше поставлять газа в страны Центральной и Восточной Европы, сказал представитель Белого дома, сообщает Reuters.

Цели проекта "Три моря" — расширение региональной энергетической инфраструктуры, включая создание терминалов по приему танкеров с СПГ и строительство газопроводов. Членами этого проекта выступают Польша, Австрия, Венгрия, Латвия и Эстония.

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Джонс уверен, что увеличение экспорта газа из США в этот регион Европы поможет уменьшить возможности России использовать энергоносители как оружие в политической борьбе. "Я думаю, что Соединенные Штаты могут проявить себя как доброжелательная страна, экспортируя энергию и помогая странам, у которых нет достаточных собственных ресурсов. Таким образом они становятся более самодостаточными и менее зависимыми", — сказал Джонс.

Ожидается, что США станут третьми по величине экспортером СПГ в мире к 2020 году.