Самоуправления получат допсредства для повышения зарплат работников детского образования

Начиная с сентября самоуправления получат дополнительные средства, которые пойдут на зарплаты работникам центров по интересам, а также детских садов. По словам министра образования и науки Майлис Репс, основная цель выделения дополнительных средств самоуправлениям заключается в том, чтобы зарплаты работников детских садов были конкурентоспособными. Подробнее о грядущих изменениях рассказала советник министра образования Пирет Сапп: