Андрей Титов: "Деловые ведомости" еще держались за счет закрытия "ДзД"

Еженедельная газета "Деловые ведомости" с июля будет выходить раз в две недели. Издание сосредоточится на отражении изменений в эстонском законодательстве, уделяя меньше внимания новостям. По словам главного редактора еженедельника "МК-Эстония" Андрея Титова, в последнее время дела у "Деловых ведомостей" шли не лучшим образом и от закрытия бумажной версии издания его спасло закрытие еженедельника "День за днем".

"Насколько мне известно по неофициальной информации, о частичной приостановке издания или быть может вообще о закрытии печатной версии владельцы издательского дома Äripäev думали еще больше года назад. Закрытие газеты "День за Днем" (в сентябре 2016 года) несколько отсрочило шаги, которые они стали предпринимать в этом направлении. По всей видимости, какая-то часть рекламного рынка, которая имелась у печатных изданий Postimees и "ДзД", перешла к "Деловым ведомостям", – сказал Титов. – В неофициальных беседах мне доводилось слышать о том, что закрытие "ДзД" сыграло на руку "Деловым ведомостям", но не надо забывать о том, что это очень специфическое нишевое издание, которое рядовой житель не покупает для того, чтобы почитать на досуге, поэтому какое-то переформатирование этого издания логично".

Титов не исключает, что в будущем издатели вообще откажутся от бумажной версии, представив редакции возможность работать исключительно в интернете. "Кадровые изменения, которые происходили в последнее время в "Деловых ведомостях", говорят о том, что владельцы этого бизнеса не очень рассчитывают на русскоязычную бумажную версию", – отметил он.

Напомним, что 1 декабря 2016 года у "Деловых ведомостей" сменился главред - Оксану Кабритс, возглавлявшую редакцию с 2010 года, сменила на этом посту журналист эстонской редакции Äripäev Алена Стадник. C 1 июня 2017 была также сокращена одна из ведущих журналистов "Деловых" Анастасия Тидо.

По словам Титова, сегодняшние тенденции таковы, что рынок бумажной прессы сокращается. "С другой стороны, есть издания, которые чувствуют себя абсолютно нормально. Я думаю, что у людей по-прежнему остается потребность в печатных изданиях", – добавил он.