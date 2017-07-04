Полиция продолжает поиск стрелявшего в Копли

Расследование обстоятельств произошедшей 2 июля в Копли стрельбы продолжается. Как сказал в интервью нашей программе руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Рогер Кумм, полиция продолжает поиск преступника, тяжело ранившего двух приехавших по вызову в заброшенный дом охранников. По словам Рогера Кумма, поскольку прошло всего два дня, пока не удалось определить ни стрелявшего, ни вид огнестрельного оружия, из которого были ранены охранники. ПомОчь в задержании преступника могли бы случайные очевидцы произошедшего. Всех, кто что-либо видел или знает о произошедшей 2 июля в Пыхья-Таллинне стрельбе, просят сообщить в полицию по электронной почте, либо позвонить по телефону - 612 -30-00 или по короткому номеру 112. Комментирует руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогер Кумм: