Портал Stolitsa выиграл у Postimees в Совете по прессе

Совет по прессе осудил сетевую версию газеты Postimees за статью о том, что принадлежащий мэрии Таллинна новостной портал Stolitsa.ee якобы не стал освещать коррупционный скандал, в котором оказался замешан бывший вице-мэр города Арво Сарапуу.

Об этом во вторник, 4 июля, сообщила пресс-служба Совета по прессе, отметив, что портал Postimees нарушил нарушил принцип доброй журналистской традиции.

С жалобой на Postimees обратился главный редактор "Столицы" Александр Чаплыгин.

26 мая на новостном портале Postimees в 17:27 была опубликована статья с заголовком: "Stolitsa замалчивает скандал о Сарапуу" (Stolitsa vaikib Arvo Sarapuu skandaali maha), передает "Раэпресс".

В статье сказано, что портал Stolitsa.ee не опубликовал ни одной новости о скандале с участием Сарапуу.

По словам Чаплыгина, данная информация является ложной. Статья, в которой подробно рассказывается о событии, была опубликована в тот же день в 12:36 на главной странице портала в рубрике "Эстония".

Postimees во время разбирательства жалобы сообщил, что его журналисты искали новости о Сарапуу на главной странице "Столицы", но не нашли. Редакция Postimees отметила, что к СМИ, выпускаемому на общественные деньги, предъявляются высокие требования в плане качества и баланса, поэтому отступления или сокрытие крайне важных новостей о жизни города недопустимы.

По оценке Совета по прессе, Postimees нарушил два пункта кодекса журналистской этики, а также не предоставил слово представителю "Столицы".

Совет по прессе рассматривает журналистские материалы газет, входящих в Союз газет Эстонии, а также других информационных каналов - ERR, Kanal 2, Delfi, радио Kuku, Tallinna TV, BNS и TV3.