Нестор: парламент вернется к "сахарному налогу" осенью

Президент Керсти Кальюлайд приняла решение не провозглашать Закон о налоге на сладкие напитки и вернула его на доработку в парламент. Глава государства усмотрела в принятой Рийгикогу 19-го июня редакции закона противоречие зафиксированному в Конституции ЭР принципу равного обращения. Речь идет о пункте, согласно которому от налога освобождаются сладкие напитки, продаваемые на борту морских или воздушных судов, выполняющих международные рейсы. Комментируя сложившуюся ситуацию, спикер парламента Эйки Нестор не исключил, что «сахарный налог», который планировалось взимать начиная с 1-го января 2018-го года, может быть введен с опозданием и это, в свою очередь, окажет влияние на госбюджет.