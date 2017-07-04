Ратас: решение президента отклонить налог на сладкие напитки не не ставит под удар госбюджет

Правительство не будет обращаться к парламенту с предложением созвать внеочередное заседание Рийгикогу для обсуждения Закона о налоге на сладкие напитки, который в его нынешней редакции отказалась провозглашать президент Керсти Кальюлайд. По словам премьер-министра Юри Ратаса, парламент займется доработкой закона в сентябре и, даже если он вступит в силу не 1 января будущего года, а позднее, это не окажет существенного влияния на бюджет. Комментирует глава кабинета министров Юри Ратас.