Внутренняя оппозиция Центристской партии видит Сависаара первым номером в Ласнамяэ

Активисты возможного альтернативного списка Центристской партии на выборах в Таллиннское городское собрание в числе прочего хотят, чтобы Эдгар Сависаар стал первым номером в Ласнамяэ.

Об этом во вторник, 4 июля, пишет портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на члена правления Центристской партии, сторонника Эдгара Сависаара Яну Тоом.

По словам Тоом, если партия решит, что вместо Михаила Кылварта ее первым номером в Ласнамяэ станет Эдгар Сависаар, то нынешний вице-мэр Таллинна точно не будет чувствовать себя оскорбленным.

При этом на вопрос, обсуждался ли подобный сценарий с самим Кылвартом, Яна Тоом отвечать не стала.

Яна Тоом также сказала, что Сависаар набрал бы большое число голосов и замыкая окружной список.

Политик добавила, что вопрос о том, станет ли Эдгар Сависаар первым номером списка центристов в Ласнамяэ, в любом случае не является главным на внутрипартийных переговорах.

По ее словам, хватает других вопросов, обсуждение которых пока не сдвинулось с мертвой точки. Однако есть и прогресс.

"Например то, что пункты нашей предвыборной программы в Таллинне будут реализованы в рамках партийной программы", - пояснила Яна Тоом.

В настоящее время два крыла Центристской партии продолжают переговоры, которые начались после угрозы пойти на местные выборы со своим списком со стороны депутата Европарламента Яны Тоом и депутатов Рийгикогу Ольги Ивановой и Оудекки Лооне.

Ранее портал rus.err.ee сообщил о том, что Центристская партия не планирует менять первые номера избирательных списков на предстоящих муниципальных выборах в Таллинне.

По словам генсека Центристской партии Михаила Корба, если Сависаар решит пойти на выборы, то ему обеспечат самое высокое место в списках, но первые номера уже утверждены.

Напомним, в Хааберсти список Центристской партии возглавит парламентарий Виктор Васильев, в Кристийне - депутат Рийгикогу Андрей Новиков, в Кесклинне - Михаил Корб, в Ласнамяэ - вице-мэр столицы Михаил Кылварт, в Мустамяэ - исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, в Нымме - Майлис Репс, в Пирита - районный старейшина Тынис Мельдер, в Пыхья-Таллинне - депутат Европарламента Яна Тоом.

Местные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.