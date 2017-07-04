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Прибыль концерна BLRT выросла за год на 42% до 9,6 млн евро ({{commentsTotal}})

Концерн BLRT отмечает 105 лет
Концерн BLRT отмечает 105 лет Автор: Рене Сууркаэв/ERR
Экономика
Экономика
BNS

Оборот концерна BLRT Grupp AS сократился в 2016 году на 3,8% почти до 340 млн евро по сравнению с предыдущим годом, а прибыль за тот же период увеличилась почти на 42% до 9,6 млн евро.

Концерн инвестирует всю приобретенную прибыль в расширение деятельности и не планирует в ближайшие годы выплачивать дивиденды, сообщается в отчете за финансовый год. Нераспределенная прибыль концерна в целом составляет около 284 млн евро.

Экспорт составил почти 84% от оборота BLRT Grupp AS. Главными рынками экспорта были Финляндия, Турция, Норвегия, Литва, Латвия, Германия и Россия.

За отчетный период концерн инвестировал в материальный и нематериальный капитал и недвижимость в общей сложности почти 44 млн евро. В 2017 году планируется инвестировать 57,4 млн евро.

Среднее число работников концерна выросло с 3547 до 3630 человек, а расходы на зарплаты - с 53,1 до 56,1 млн евро.

В состав концерна входит 76 дочерних предприятий.

Редактор: Артур Тооман

blrt


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